El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que está tranquilo ante la investigación dirigida por Robert Mueller sobre los lazos entre su campaña y Rusia, y defendió que, pese a los cargos contra varios de sus exasesores, la pesquisa no tiene "nada que ver" con él.

Trump telefoneó a una periodista del diario The New York Times, Maggie Haberman, para desmentir una noticia publicada hace dos días por otro periódico, The Washington Post, que afirmaba que el mandatario estuvo nervioso y enfadado el lunes, el día que se desvelaron los primeros cargos de la investigación de Mueller.