El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que "condenará a Rusia o quien sea" cuando se dilucide quién estuvo detrás del ataque al ex doble espía Serguéi Skripal en Reino Unido.

"Hoy hablaremos con (la primera ministra británica) Theresa May y, tan pronto como sepamos bien los hechos, si estamos de acuerdo con ellos, condenaremos a Rusia o a quien sea. Pero no he hablado con ella. Hablaremos en algún momento hoy", aseguró Trump a los periodistas antes de salir hacia a California para visitar la frontera.