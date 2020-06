El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que los servicios de inteligencia no le informaron sobre las supuestas recompensas ofrecidas por Rusia a las milicias afganas por la muerte de soldados estadounidenses, porque las agencias consideraron que la versión no era creíble.

"Los servicios de inteligencia acaban de informarme de que no encontraron esto creíble, y por lo tanto no me informaron a mí ni al vicepresidente", Mike Pence, escribió Trump en su cuenta Twitter.