El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este sábado en que tuvo que marcharse de la cumbre de esta semana en Hanoi con el líder norcoreano Kim Jong-un porque el acuerdo que había sobre la mesa era "inaceptable".

"Me tuve que marchar porque a veces tienes que irte -dijo Trump-. El acuerdo era inaceptable para mí. No me gustan estos pactos que hacen los políticos. Hicieron un acuerdo por hacerlo, pero yo quiero un acuerdo que funcione".