El presidente de EE.UU., Donald Trump, no desea una "guerra nuclear" con Corea del Norte pese a la escalada de la tensión entre el mandatario y el líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó hoy su secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

"El presidente no quiere estar en una guerra nuclear y haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que eso no ocurre", dijo Mnuchin en una entrevista con el programa "This Week", de la cadena televisiva ABC.