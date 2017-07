Donald Trump y Theresa May durante rueda de prensa conjunta que celebraron en la visita de May a Washington. EFE/Archivo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que no vendrá a este país hasta que sea "mejor recibido" y le pidió que le "arregle" una cálida bienvenida, informa hoy "The Sun on Sunday".

Trump, a quien May invitó a hacer una visita de Estado cuando ambos se reunieron en Washington en enero, confirmó a la jefa del Gobierno británica durante la pasada reunión del G20 en Alemania que aún desea ir al Reino Unido, pero solo cuando vaya a tener una mejor acogida.