El portavoz del Gobierno de Turquía, Bekir Bozdag, desmintió hoy que el régimen sirio de Bachar al Asad esté enviando tropas o milicianos al enclave kurdo de Afrín, en el extremo noroeste de Siria, para ayudar a milicias kurdas contra el ejército turco.

"Esta noticia ha salido en la agencia oficial siria SANA, pero no ha sido confirmada por las autoridades. No refleja la realidad. No tiene relación con la realidad, y nuestros servicios de seguridad no han detectado nada", dijo Bozdag en una rueda de prensa en Ankara transmitida en directo por la cadena NTV.