Un miembro de las fuerzas de seguridad afganas toman posiciones tras el ataque contra la sede de la organización no gubernamental Save the Children en Jalalabad (Afganistán) este 24 de enero. EFE

Un grupo de suicidas lanzó hoy un ataque contra la sede de la organización no gubernamental Save the Children en Jalalabad, en el este de Afganistán, que ha causado hasta el momento once heridos, informó una fuente gubernamental local.

"Once heridos hasta ahora han sido llevados al hospital desde el lugar en que se ha producido el ataque", indicó a Efe Attaullah Khogyanai, portavoz del gobernador de la provincia oriental afgana de Nangarhar.