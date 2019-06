El gran favorito para suceder a la primera ministra británica, Theresa May, el exministro de Exteriores Boris Johnson, vio este sábado enturbiada su campaña con la publicación de un altercado doméstico que ha copado las portadas de los diarios británicos.

Aunque la exclusiva es del periódico "The Guardian", no hubo medio en el Reino Unido que no se hiciera hoy eco de la pelea a gritos que protagonizó el antiguo alcalde de Londres, de 55 años, con su novia, Carrie Symonds, de 31.