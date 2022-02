El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que el país "no tiene miedo a ningún enemigo", ni a predicciones sobre la fecha de un ataque ruso, y aseguró que la nación "se defenderá".

"No retrocederemos y no nos rendiremos. Estamos unidos por nuestra fortaleza y voluntad, firmeza, coraje y sabiduría. Estamos unidos por todos estos ocho años (de guerra en el Donbás). No tenemos miedo de ninguna predicción, ningún pueblo, ningún enemigo, porque nos defenderemos el 16 de febrero, el 17 de febrero, en marzo, abril, septiembre y diciembre", dijo ante soldados en Mariúpol.