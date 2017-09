La expresidenta de Argentina y candidata a senadora Cristina Fernández (2007-2015) aseguró hoy que no le van "a meter miedo" con la "persecución judicial" que a su juicio están sufriendo ella y sus hijos y acusó al Gobierno de Mauricio Macri de querer construir la figura del "enemigo interno".

"Me parece que es hora de analizar y comenzar a decir las cosas por su nombre. A mí no me van a meter miedo. Yo voy a ejercer la representación que siempre he ejercido y creo que la sociedad necesita ser representada", señaló la ex jefa de Estado en una entrevista con la radio AM 750.