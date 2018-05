29 may. 2018

EFE Asunción 29 may. 2018

El presidente electo, Mario Abdo Benítez, dijo hoy que Horacio Cartes, quien renunció el lunes a la Presidencia, es senador electo de pleno derecho tras ser elegido en las urnas y su candidatura habilitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si bien dijo no estar de acuerdo con ese fallo.

"Tengo que respetar aunque no me guste los fallos de las instituciones correspondientes y hoy la Justicia dice que Horacio Cartes es senador electo, no lo dice Mario Abdo, lo dice la Justicia y hay que respetar los fallos de la Justicia o sino entraríamos en una anarquía en el Paraguay", dijo Abdo Benítez a los periodistas.