El expresidente de Perú Alberto Fujimori afirmó hoy que nunca ha sentido un "dolor más grande" que el generado por la detención de su hija, la líder opositora Keiko Fujimori, investigada en un caso de presunto lavado de activos,

"Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande, en toda mi vida, que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión", señaló Fujimori en un audio difundido por medios locales.