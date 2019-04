El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) acusó este jueves al exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata de mentir "una vez más" al haber afirmado que los sobornos pagados por la empresa al exmandatario ascendieron a 31 millones de dólares.

"Cuando se le preguntó por qué no habló de esto hace dos años, respondió que no se acordaba. ¿Qué conveniente, no?", escribió en redes sociales Toledo, sobre quien pesa un pedido de extradición por parte de la Justicia peruana que está pendiente de resolución por las autoridades de Estados Unidos.