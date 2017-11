El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio hoy un paso más en sus críticas a los partidos venezolanos que participan en el diálogo con el Gobierno al asegurar que algunos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no representan a la oposición, sin precisar cuáles.

"Sabemos que algunos sectores de la MUD pueden representar a la oposición venezolana, sabemos que hay otros sectores de la MUD que no representan a la oposición venezolana, que no son directamente oposición venezolana y que, por lo tanto, este esquema definitivamente no es suficientemente inclusivo", dijo Almagro en referencia al nuevo intento de diálogo que comienza en diciembre.