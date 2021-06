La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez reiteró este jueves que es una "prisionera política" y pidió independencia de la justicia tras 87 días de su detención preventiva en una cárcel de mujeres por el caso denominado "golpe de Estado".

"Me acusan de delitos que no he cometido", dijo Áñez en un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que se declaró una "prisionera política" del Gobierno de Luis Arce.