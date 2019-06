El ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, aseguró que Estados Unidos es "muy respetuoso" con las decisiones de su país, a pesar de la preocupación expresada por Washington por la cada vez mayor relación existente entre China y el Gobierno de Mauricio Macri.

"No, no. Estados Unidos no ha planteado eso de ninguna manera, es muy respetuoso de las decisiones que toman los países soberanos", señaló Aguad durante una entrevista con Efe al ser preguntado si EE.UU. ha pedido a Argentina que se distancie de China.