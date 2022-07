El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, Agustín Rossi, pidió este sábado prudencia y esperar a que la Justicia argentina investigue el informe de Israel, en el cual se reveló que Irán no estaría vinculado con los atentados terroristas de Hezbolá en el país suramericano.

De acuerdo con una publicación del diario The New York Times (NYT), que citó una investigación interna del Mossad -servicio secreto israelí-, Irán no estuvo vinculado con los atentados terroristas de Hezbolá en la década de 1990 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la embajada de Israel en Argentina.