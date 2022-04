El presidente y la vicepresidenta de Argentina no se hablan. El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el préstamo adquirido en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), archienemigo político de ambos, ha abierto un cisma en el oficialismo cuyas consecuencias en la inestable economía son difíciles de pronosticar.

"No he hablado con Cristina (...) Me vuelve loco este país. Si hablo con Cristina, el problema es que hablo mucho con Cristina y me impone cosas. Y si no hablo con Cristina, el problema es que no hablo con Cristina. (...) Esos son temas que nosotros sabremos resolver", dijo Alberto Fernández esta semana en una entrevista con la Televisión Pública en la que se mostró "seguro" de que "nadie" quiere romper la coalición.