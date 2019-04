El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq), y la primera dama estadounidense, Melania Trump (dcha), caminan este jueves para abordar en el Marine One, en la Casa Blanca, en Washington, DC (EE.UU.). EFE

La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway dudó hoy de que el presidente Donald Trump efectivamente dijera que era el fin de su Presidencia al enterarse del nombramiento de Robert Mueller como fiscal especial para investigar la llamada trama rusa.

"No le he oído ninguna vez decir 'este es el fin de mi candidatura, este es el fin de mi Presidencia'. Nunca le he oído pronunciar esas palabras y hemos estado juntos en situaciones bastante imposibles, duras", dijo Conway a la cadena de televisión Fox News.