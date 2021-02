El aspirante a la Presidencia de Nicaragua por la oposición Félix Maradiaga, considerado un "reo de facto", informó este sábado que se encuentra refugiado en un hotel de Managua, tras haber salido de la casa donde permaneció sitiado desde fines del año pasado por la Policía Nacional, que todavía lo vigila.

"Después de casi tres meses de que la Policía, arbitrariamente, me impidiera salir de la vivienda temporal donde habito, anoche me permitieron salir con destino a otra casa de habitación y, posteriormente, a una visita médica a un hospital en Managua. En la ruta hice una parada no anunciada en un hotel de la capital, donde aún estoy en espera de un importante encuentro de mi organización", dijo el académico en un mensaje público.