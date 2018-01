La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, alcanzó una aprobación del 39 % en la última semana de 2017, en el mejor cierre de año de su segundo Gobierno, que concluirá el próximo 11 de marzo, según los resultados de una encuesta publicados hoy por la consultora Cadem Plaza Pública.

La desaprobación a la mandataria, en tanto, cerró 2017 en un 46 %, mientras un 12 % de los encuestados no aprueba ni desaprueba su gestión y el 3 % no sabe o no responde.