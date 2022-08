El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea viajar este lunes a Kentucky para ofrecer su apoyo a los trabajadores de los servicios de emergencias en su lucha contra las inundaciones, pero solo si antes da negativo en una prueba de covid.

"No viajará a no ser que dé negativo. Por supuesto que no haría eso", aclaró este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante su rueda de prensa diaria y ante la insistencia de los periodistas, que le exigían una respuesta para poder planear la cobertura.