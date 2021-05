12 may. 2021

EFE Brasilia 12 may. 2021

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles en tono desafiante que no tiene miedo de eventuales consecuencias por su cuestionada gestión de la pandemia del coronavirus, la cual está siendo investigada por una comisión parlamentaria.

"No le temo absolutamente a nada y lo digo bien claro: solo Dios me saca de aquí (la Presidencia). No queremos desafiar a nadie, respeto a los demás, pero van a respetarnos", afirmó el mandatario en un acto con la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público del país.