El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que, con su victoria en las urnas el pasado octubre, la sociedad dijo "no más corrupción, no más violencia, no más mentiras, no más manipulación ideológica".

Bolsonaro se pronunció así durante un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE) en el que fue acreditado en forma oficial el resultado de los comicios de octubre, un trámite que en Brasil se realiza desde 1951.