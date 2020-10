Brasilia, 7 oct (EFE). El presidente de Brasil Jair Bolsonaro negó este miércoles querer terminar con la Lava Jato, pero aseguró que la operación que puso tras las rejas a innumerables políticos y ejecutivos del país, entre los cuales al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, acabó porque en el Gobierno "no hay más corrupción".

"Es un orgullo, una satisfacción, decirle a esta maravillosa prensa que no quiero acabar con Lava Jato. Acabé con la Lava Jato porque no hay más corrupción en el Gobierno. Sé que esto no es una virtud, es una obligación ", dijo en una ceremonia en el Palacio presidencial de Planalto.