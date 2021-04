El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que "sólo Dios" lo puede sacar de la "silla presidencial", en alusión a la posibilidad de que se produzca un juicio de destitución en momentos en que sube la temperatura política en el país.

"Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse. En absoluto", dijo el mandatario durante su tradicional transmisión en directo en las redes sociales.