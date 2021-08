El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acentuó este viernes su ya conocido discurso armamentista y afirmó para un grupo de simpatizantes en la capital brasileña que todo el mundo debería comprar un fusil para que no sean esclavizados.

"Todo el mundo tiene que comprar un fusil ¡caramba! El pueblo armado jamás será esclavizado. Yo sé que cuesta caro. Un idiota dice: 'Ah, lo que hay que comprar es fríjol', si no quiere no compre el fusil, pero no venga a perturbar a quien quiere comprarlo", declaró Bolsonaro a su salida del residencial Palacio da Alvorada, en Brasilia.