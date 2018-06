El expresidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, dijo hoy que es una "posición válida" la propuesta que hizo Ecuador sobre la realización de una consulta en Venezuela que refrende la reelección del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y apuntó que la Cámara pudiera promover esta iniciativa.

"Ecuador dice que como solución propone una especie de referendo con todas las garantías internacionales para que los venezolanos decidamos si queremos hacer nuevas elecciones o no, a mí me parece que es una posición válida y que incluso la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) podría promover esta propuesta", dijo el diputado.