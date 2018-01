El cooperante brasileño expulsado el sábado de Venezuela tras permanecer once días detenido e incomunicado, acusado de pertenecer a una organización criminal internacional, afirmó hoy que está bien y que se encuentra en un lugar seguro, que se abstuvo de revelar por razones de seguridad.

"Estoy bien y seguro. Me reservo el derecho de mantener en sigilo el lugar en donde estoy y hacia donde voy. Espero que me entiendan. Tengo mi vida personal y particular", afirmó Jonatan Moisés Diniz en un mensaje que publicó en su cuenta en Facebook un día después de haber abandonado Venezuela.