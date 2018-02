El dirigente oficialista Diosdado Cabello dijo hoy que "jamás" presionó a la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz para que acusara a Leopoldo López de los asesinatos de dos jóvenes miembros de una organización chavista, en una manifestación en 2014, aunque indicó que esa sí ha sido su posición pública.

"Resulta Luisa Marvelia que tú no lo acusaste nunca por eso (...), tú consideraste que debía ser acusado" por "instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. Tú nunca quisiste acusarlo de asesinato. No te he presionado jamás", dijo Cabello.