El canciller de Chile, Roberto Ampuero, aseguró este lunes que es "completamente inviable" tratar de revivir la Unasur, un bloque que el Gobierno chileno ha decidido abandonar, y reiteró su apuesta por el recién creado Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).

Ampuero sostuvo en un mensaje difundido por la Cancillería que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) "no funciona desde hace años, no se reúne, no opera, y además está acéfala".