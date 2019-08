El gobernador del estado de Washington (EE.UU.), Jay Inslee, abanderado contra la crisis climática, anunció este miércoles que abandona la pugna demócrata a la Casa Blanca después de que su candidatura no haya logrado apoyos suficientes para seguir.

"Ha quedado claro que no voy a ser yo el responsable, no voy a ser el presidente, así que me retiro esta noche de la contienda", anunció Inslee, de 68 años, en una entrevista en MSNBC.