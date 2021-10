El candidato de la derecha oficialista chilena, Sebastián Sichel, denunció este martes "chantajes" por parte de su propia coalición para virar a la derecha ante el reciente ascenso en las encuestas del presidenciable ultraconservador, José Antonio Kast.

"Mientras algunos queremos ofrecer al país un proyecto de futuro, otros quieren volver al pasado (...) No voy a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy, en una persona intolerante, de extrema derecha", afirmó Sichel, quien fue ministro del actual gobierno del conservador Sebastián Piñera.