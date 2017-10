El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, advirtió hoy que se marchará de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) si el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, continúa en la coalición.

"Hablo a título personal, mientras esté en la unidad el señor Ramos Allup yo no voy a seguir en esa mesa, no voy a ser parte ya, llegó la hora", dijo y aclaró que no se trata de la MUD "como concepto" sino de "un sector de la oposición" a los que "les tiran un hueso y lo agarran".