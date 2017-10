El gobernador del estado venezolano de Miranda (litoral), el opositor Henrique Capriles, se despidió hoy de la administración pública, cuatro días antes de que se celebren unos comicios de gobernadores, en los que no pudo aspirar a la reelección por ser inhabilitado para ejercer cargos de elección popular.

"Voy a seguir con ustedes, voy a seguir en la lucha, me voy a meter en las entrañas de este país, porque eso es lo que yo sé hacer. Yo no me rindo y ustedes no pueden rendirse", dijo Capriles, dos veces candidato presidencial, durante un acto que sirvió para presentar un balance de sus 9 años de gestión como gobernador.