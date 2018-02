Carlos Menem, presidente de Argentina entre 1989 y 1999, negó que use sus fueros como senador, cargo que ocupa desde 2005, para evitar ser enviado a prisión por las causas judiciales que lo afectan.

"Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera, pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esas investigaciones", señaló el exmandatario en una entrevista con el canal CNN en español.