El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó este jueves que, en su primer año de Gobierno, recibió "una bofetada en una mejilla" de aquellos sectores que "no aceptaron" su victoria en las elecciones, si bien no señaló a ningún político de manera directa.

"He recibido una bofetada de aquellos que no aceptaron perder por el voto del pueblo peruano. En este segundo año, no voy a poner la otra mejilla, sino que voy a extender la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo, a partir de los objetivos nacionales de desarrollo", expresó el mandatario al inicio de su discurso ante el Congreso.