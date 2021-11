El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este jueves, durante un acto de campaña en el oriente del país, que el chavismo dará "una revolcada" a sus adversarios en los comicios regionales y locales, que se celebrarán el 21 de noviembre.

"No volverán, pero nosotros tenemos que hacer que no vuelvan. ¿Y cómo vamos a hacer para que no vuelvan? Vamos a darles una revolcada de película el 21 de noviembre", aseguró el número dos del chavismo.