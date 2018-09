El candidato presidencial Ciro Gomes dijo hoy en Río de Janeiro que a Fernando Haddad, elegido por el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva como su sucesor como aspirante en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, le falta "garra" para enfrentar el difícil momento que vive el país.

"Haddad es una excelente persona, una persona de bien, tengo por él un gran afecto, gran estima y gran respeto, pero él no conoce Brasil, no tiene experiencia, no tiene la garra necesaria en este momento difícil", aseguró el candidato por el Partido Democrático Laborista (PDT) y que pasó a ser el segundo favorito en los sondeos tras la decisión de Lula de desistir de la disputa.