La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, advierte de un diálogo errático en las conversaciones entre el Gobierno y la oposición venezolana y afirma que su "único" objetivo debe ser "asegurar que haya una elección presidencial transparente y libre" y así debe garantizarlo la comunidad internacional.

El diálogo en México "es un intento tímido al cual nosotros no queremos ponerle una carga de dinamita, pero tenemos que ser muy claros en que si el objetivo de la negociación es un diálogo, eso no va a conducir realmente a un cambio profundo", dijo la vicepresidenta a Efe al término de la 49 Reunión del Consejo Ampliado de Ministros de Exteriores de la Comunidad Andina (CAN).