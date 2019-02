El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró este viernes que el Gobierno de su país y el alemán tienen una "discrepancia fundamental" sobre los protocolos de las negociaciones de paz entre Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"En relación con el tema de los protocolos tenemos una discrepancia fundamental. El presidente (Iván) Duque no ha incumplido y no ha incumplido nada porque nunca firmó nada. El presidente Duque no firmó un acuerdo con el ELN, no firmó un compromiso para poner en marcha negociaciones", manifestó Trujillo en un comunicado de su despacho.