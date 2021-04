La decisión del caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) por supuesto fraude procesal y soborno a testigos comenzó este martes con la audiencia en la que un juzgado de Bogotá escuchará a la Fiscalía, a la Procuraduría y a las víctimas, entre otros, para definir si precluye o no el proceso.

El fiscal delegado Gabriel Jaimes pidió el pasado 5 de marzo no investigar al líder del partido gobernante Centro Democrático al considerar que "varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe".