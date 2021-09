El convencional constituyente chileno Rodrigo Rojas Vade, quien confesó haber fingido tener cáncer y es investigado por eventuales delitos por parte de la Fiscalía, publicó este jueves un comunicado en el que aseguró que se defenderá en los tribunales porque no es un delincuente.

"Estoy dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan, según el Reglamento Provisorio que nos rige a todes (sic) los integrantes de la Convención Constitucional y me defenderé en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy", escribió.