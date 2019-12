Una cincuentena de organizaciones estadounidenses bajo el paraguas del movimiento "Impeach and Remove" (Juzgar y destituir) convocaron para este martes más de 500 manifestaciones a lo largo de todo Estados Unidos para mostrar su apoyo al juicio político contra el presidente, Donald Trump, un proceso que previsiblemente el Congreso aprobará esta semana.

Los organizadores hicieron un llamado a los ciudadanos de 564 localidades repartidas por todo el país a concentrarse esta martes a las 17:30 hora local de cada una de las poblaciones, indistintamente del huso horario en el que se encuentran, bajo el lema "Nobody Is Above the Law" (Nadie está por encima de la ley).