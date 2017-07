El expresidente de Ecuador Rafael Correa, que hoy viajaba a Bélgica por tiempo indefinido, dejó el país en medio de nuevas discrepancias con su sucesor Lenín Moreno por los cambios que éste está introduciendo a su Revolución Ciudadana.

"Yo estoy seguro (..) que el 2 de abril derrotamos a la oposición, no estoy muy seguro (de) si venció la Revolución Ciudadana (..) Que no me digan que es cambio de estilo las claudicaciones y el entreguismo", dijo el ex mandatario en un acto en las proximidades del aeropuerto de Tababela.