El Gobierno de Costa Rica dio este viernes el reconocimiento como embajadora venezolana a María Faría, quien fue designada por el autoproclamado mandatario interino de ese país y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

"He tenido el honor y el gusto muy especial de recibir a la señora embajadora María Faría, quien me ha presentado las credenciales del presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y le he deseado todo tipo de éxitos en sus gestiones", afirmó el canciller costarricense, Manuel Ventura, en una declaración enviada a los medios.