La precandidata a vicepresidenta Cristina Fernández está convencida de que los argentinos no querrán seguir tolerando cuatro años más de "maltrato" con las políticas que aplicó el oficialismo, según lo declaró este sábado durante la presentación de su libro "Sinceramente" en la ciudad de Mendoza (oeste).

"Sinceramente no creo que las sociedades se suiciden. No creo que la gente pueda imaginar cuatro años más con estas políticas, cuatro años más yendo al supermercado con estos precios (...). Estoy absolutamente convencida de la gente no va a querer seguir tolerando este maltrato", expresó la expresidenta (2007-2015).