27 may. 2022

EFE La Habana 27 may. 2022

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció este viernes la política "tiránica, imperial y terrorista" de Estados Unidos y afirmó que la Cumbre de las Américas dejó de ser un "arma útil" para aplicar su Doctrina Monroe.

"Están viviendo un momento de esquizofrenia y no se dan cuenta de que eso ya no es posible" porque "en el mundo ya no existe espacio para el hegemonismo", sostuvo el gobernante nicaragüense durante la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en La Habana.