La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pidió este jueves a los países “imperialistas” que dejen “en paz” al gobierno que preside su esposo, Daniel Ortega, uno de los tres mandatarios que podría no ser invitado a la Cumbre de las Américas 2022, en junio próximo, en Estados Unidos.

“Déjennos en paz, que nosotros no estamos agrediendo a nadie, no estamos exportando guerras, no estamos pretendiendo ampliar fronteras no estamos arrebatándole patrimonios a pueblo alguno, a país alguno”, dijo Murillo, en su alocución diaria del mediodía.